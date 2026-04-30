Buka Porseni PAUD 2026, Wali Kota Tangerang: Ini Investasi Menuju Generasi Emas

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PAUD tingkat Kota Tangerang Tahun 2026 di Tang City Mall, Selasa (28/4/2026).

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PAUD tingkat Kota Tangerang 2026 di Tang City Mall, Selasa (28/4).

Dalam arahannya, Sachrudin menegaskan bahwa ajang ini merupakan investasi strategis pemerintah dalam membentuk karakter dan mental generasi emas sejak usia dini.

“Porseni adalah investasi kita untuk generasi emas. Kita tidak sedang mencari siapa yang paling hebat, tetapi sedang menumbuhkan karakter anak-anak kita,” ujar Sachrudin dalam arahannya.

Menurutnya, Porseni bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan ruang pembelajaran yang membentuk keberanian, kreativitas, dan kepercayaan diri anak.

“Hari ini kita tidak hanya menyaksikan sebuah kegiatan, tetapi melihat wajah masa depan Kota Tangerang yaitu anak-anak yang ceria, berani, cerdas, dan penuh potensi. Di tangan merekalah arah masa depan kota ini akan ditentukan,” imbuhnya.

Sachrudin menekankan, PAUD menjadi fondasi penting yang harus diperkuat agar setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Melalui kegiatan seperti Porseni, lanjutnya, anak-anak tidak hanya mengasah kemampuan motorik dan imajinasi, tetapi juga mulai belajar nilai-nilai kehidupan sejak dini.

