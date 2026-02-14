Buka Puasa ala 'Lentera Pak Sabar' seperti Nostalgia Kampung Halaman

jpnn.com, PALEMBANG - Bosan dengan suasana buka puasa yang itu-itu saja? Ramadan tahun ini BATIQA Hotel Palembang menyulap lobi mereka menjadi replika kampung tempo dahulu yang estetik, mengusung tema "Lentera Pak Sabar".

Pengunjung bakal diajak bernostalgia lewat dekorasi tradisonal yang sangat cocok sekali untuk spot foto sebelum makan.

Bukan cuma dekorasinya yang niat, urusan lidah juga diperhatikan serius oleh Executive Chef Maryoto.

Mereka menyiapkan perpaduan tiga dunia, mulai dari lokal, nusantara hingga khas Timur Tengah.

Ada dua pilihan lokasi yang tersedia, pilih tempat sesuai budget kamu yang bisa kamu sesuaikan.

Di Play9round Cafe Rp 125.000 lebih santai dan chill sedangkan FRESQA Bistro Rp 175.000 lebih ekslusif dan nyaman.

Buat kamu yang mau datang bersama geng atau keluarga besar ada promo "beli 10 gratis 1" lumayan kan buat menghemat budget bukber.

Untuk reservasi silakan hubungi ke WhatsApp resmi mereka, serta bisa DM melalui akun Instagram@batiqahhotelpalembang. (mcr35/jpnn)