Buka Puasa Bersama Anak Yatim, NasDem Teguhkan Spirit Kebangsaan dan Solidaritas

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar kegiatan buka puasa bersama anak yatim yang dihadiri jajaran fungsionaris DPP serta anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem.

Acara berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan mencerminkan semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kehadiran para undangan.

Dia mengapresiasi kehadiran para tamu yang memenuhi undangan DPP Partai NasDem untuk berbuka puasa bersama.

“Kami bersuka cita dan berbesar hati atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan memenuhi undangan DPP Partai NasDem untuk berbuka puasa bersama,” ujar Surya Paloh.

Menurutnya, momentum buka puasa bersama memiliki makna penting dalam menjaga dan memperkuat silaturahmi. Kebersamaan yang terjalin selama ini harus terus dirawat agar semakin kokoh.

“Berbuka puasa bersama memberikan makna tersendiri agar hubungan silaturahmi yang telah terbangun tetap terjaga, bahkan semakin diperkuat melalui kebersamaan kita,” katanya.

Surya Paloh menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai ruang refleksi untuk memurnikan semangat pengabdian serta memperkuat ketahanan moral dan spiritual.