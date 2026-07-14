Buka Raker Muslimat Mathla'ul Anwar, Jazuli Tekankan Penguatan Peran Perempuan untuk Bangsa

jpnn.com - BEKASI - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., membuka Rapat Kerja Muslimat Mathla'ul Anwar (Musma) di Islamic Center Bekasi.

Rapat kerja ini diikuti seluruh pengurus Musma yang diketuai oleh Hj. Neneng Siti Solihah, M.Pd.

Acara ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan dan program kerja Musma sebagai badan otonom di bawah PBMA.

Jazuli dalam arahannya mengatakan Musma sebagai organisasi nirlaba (non-profit), maka seluruh aktivitas dan pengabdian harus dilandasi keikhlasan.

Menurut dia, keikhlasan merupakan fondasi utama yang akan menjaga keberlangsungan organisasi, sekaligus melahirkan berbagai program bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ibadah.

"Organisasi yang dibangun atas dasar keikhlasan akan memiliki daya tahan yang kuat. Dari keikhlasan itu akan lahir kerja-kerja yang memberikan manfaat luas dan penuh keberkahan," ungkapnya.

Jazuli juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi. Dia mengajak seluruh jajaran Musma untuk mempererat persatuan, merapatkan barisan, dan memperkuat sinergi agar mampu menjawab berbagai persoalan besar yang dihadapi umat dan bangsa.

Selain memperkuat organisasi, anggota MPR/DPR ini menekankan bahwa Musma harus terus mengambil peran nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya perempuan.