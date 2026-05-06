Buka Rakorwil PSI, Kaesang Beri Sinyal Jokowi Akan Berkunjung ke Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) serta pelantikan pengurus DPW PSI dan DPD PSI se-Papua di Jayapura, Rabu (6/5).

Kaesang mengaku senang mengunjungi Papua dan berjanji mendatangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Saya ini selalu senang, gak tahu kenapa selalu senang ketika datang ke Papua. Kemarin ke Manokwari, Sorong, hari ini ke Jayapura. Rasanya tuh berbeda ketika berjabat tangan dengan kader-kader di sini semua. Militansinya gila semua teman-teman di sini,” kata Kaesang.

Menurutnya, kemenangan PSI pada 2029 mendatang sudah di depan mata.

"Jadi saya rasa kemenangan di 2029 bukan hal yang susah buat kita,” kata Kaesang.

Pada kesempatan yang sama Kaesang mengaku sempat menghubungi Jokowi setelah ia sampai Papua.

"Saya bilang kepada beliau bahwa saya baru sampai Manokwari saja di sini sudah cari bapak semua. Terus beliau bilang kepada saya, ya sudah kapan beliau harus ke sana. Saya bilang, nanti kita tinggal tunggu saja koordinasi dari ketua kita,” ujar Kaesang.

“Saya benar-benar gak tahu mau bicara apa, tapi rasanya kekuatan PSI baru terasa sekarang ini,” tambah Kaesang.