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Buka RTH Pasanggrahan Pancarasa, Dedi Mulyadi Sentil Disiplin Warga dan Mental Pejabat

Buka RTH Pasanggrahan Pancarasa, Dedi Mulyadi Sentil Disiplin Warga dan Mental Pejabat
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Halaman Gedung Sate Bandung yang kini bernama Pasanggrahan Pancarasa, dilihat dari arah Gedung Utama Gedung Sate Bandung, Senin (17/8/2026). (ANTARA/Ricky Prayoga)

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyelipkan pesan filosofis mendalam di balik penamaan RTH baru yang menyatukan halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Ruang publik yang dinamai 'Pasanggrahan Pancarasa' ini merujuk pada pentingnya memfungsikan lima indra manusia secara bijak dan ikhlas.

Dedi memerinci bahwa nama Pancarasa memiliki makna filosofis lima indra manusia yang harus difungsikan secara ikhlas, yakni mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah berucap, dan hati yang ikhlas.

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"Pasanggrahan itu tempat berkumpul. Pancarasa artinya kita punya lima rasa: punya mata harus melihat, punya telinga mendengar, hidung menghisap, lidah berucap, dan punya hati harus ikhlas. Ini resmi dibuka untuk masyarakat per hari ini," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung, Senin.

Kendati fasilitas publik tersebut dibuka bebas untuk warga, KDM menegaskan bahwa pembenahan daerah tidak hanya bergantung pada mentalitas pejabat birokrasi, tetapi juga memerlukan kesadaran disiplin dari masyarakat itu sendiri.

Karenanya, dia juga menyerukan pembenahan mentalitas masyarakat dalam menjaga lingkungan, di manapun di seluruh Jabar.

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Dedi membeberkan temuan mencengangkan timnya yang baru saja mengeruk endapan tumpukan sampah berusia puluhan tahun yang menyumbat saluran air di pusat Kota Bandung.

"Yang harus diperbaiki itu bukan hanya mentalitas pejabat, rakyat juga harus diperbaiki. Di Bandung ini ada satu saluran air di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang sampahnya 32 tahun baru diangkat. Bertumpuk karena saluran airnya digunakan pedagang dan sampahnya tidak diperhatikan. Ini problem yang harus kita merdekakan," tutur Dedi menambahkan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyelipkan pesan filosofis mendalam di balik penamaan RTH baru yang menyatukan halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

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