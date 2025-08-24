Buka Seminar Internasional, Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Dayak
jpnn.com, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah provinsi melindungi eksistensi dan martabat masyarakat adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan.
Penegasan itu disampaikannya saat secara resmi membuka Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) yang digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8).
Gubernur Agustiar menyampaikan komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu 'Manggatang Utus' yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak, dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat.
Prinsip ini sejalan dengan mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
“Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun," ujar Gubernur Agustiar dalam keterangannya, Minggu (24/8).
Dia juga berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan.
“Kita harus bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan," ungkapnya.
Lebih dari itu, lanjut Agustiar Sabran, melalui forum ini juga menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan dan peradaban.
Ini penegasan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat membuka seminar internasional bertajuk Pumpung Hai Borneo di Palangka Raya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Catatan Politik Bamsoet: Inisiatif Presiden Prabowo Perbaiki Tatanan yang Tidak Ideal
- Lewat Sekolah Rakyat, Wapres Gibran Ingin Pendidikan di Jawa-Kalimantan Setara
- Ketum PYC Ungkap 3 Pilar yang Harus Dijaga untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045
- Pemberantasan Korupsi Oleh KPK Dukung Komitmen Presiden Perang Lawan Korupsi
- Menko BG Ungkap Sekolah Rakyat jadi Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas 2045
- Analisis Reza Indragiri soal Amnesti untuk Noel yang Kena OTT KPK