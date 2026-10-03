Buka Sosialisasi Duta Pancasila, Wawako Maryono Tegaskan Tolak Perundungan di Sekolah

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono menegaskan Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan nilai-nilai nyata yang harus dihidupkan dalam perilaku sehari-hari.

Salah satunya dengan menolak keras segala bentuk tindakan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.

Pesan mendalam tersebut disampaikan oleh Maryono saat membuka acara Sosialisasi Kader Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Tangerang yang berlangsung di Aula SMAN 7 Kota Tangerang, Cikokol, pada Sabtu (3/10/2026).

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Dalam kesempatan itu, Maryono secara khusus menyoroti persoalan perundungan yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Ketegasan itu ia sampaikan setelah berdialog langsung dengan seorang pelajar afirmasi asal Papua di sela-sela penyampaian sambutannya.

"Bila ada yang merundung kalian, berarti pelaku itu tidak ber-Pancasila. Itu salah dan patut mendapat sanksi. Jangan ada perundungan di sini. Enggak keren, norak!" ujar Maryono di hadapan para peserta sosialisasi.

Ia juga meminta para pelajar untuk tidak takut bersuara apabila melihat atau menjadi korban tindakan tidak terpuji tersebut. Langkah preventif ini dinilai krusial demi menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan inklusif.

"Kalau ada yang mem-bully, laporkan. Jangan takut. Mari hidup sesuai nilai-nilai Pancasila sejak dini," ujarnya.

Di hadapan para siswa kelas X dan XI peserta kegiatan, Maryono juga menekankan bahwa menjadi Duta Pancasila tidak cukup hanya bermodal kecerdasan akademis. Karakter dan integritas justru menjadi fondasi utama yang harus dimiliki setiap kader.