Buka Suara Soal Tudingan Aniaya ART, Erin Sudah Kantongi Bukti?

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin buka suara soal tuduhan penganiayaan terhadap Asisten Rumah Tangga (ART).

Erin lantas mempersilakan pihak-pihak terkait untuk membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya.

"Tadi sudah sudah ngobrol di rumah, tadi ada pihak dari Polsek, Polsek Pesanggrahan, juga tadi Pak RW juga mengecek kebenarannya," ujar Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (30/4) dini hari.

"Kalian kan semua ada di rumah kan? Bisa dilihat buktinya, tidak ada yang aneh-aneh," tambahnya.

Terkait tuduhan penganiayaan, dia memastikan bahwa pihaknya telah mengantongi barang bukti.

Mantan istri Andre Taulany itu menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut pada proses hukum.

"Jadi begini, semua sudah ada bukti-buktinya. CCTV yang di rumah, saksi-saksi, ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi, nanti biar proses," kata Erin.

Ibu tiga anak itu juga klarifikasi mengenai ART tersebut. Dia menyebut bahwa ART itu belum terlalu lama bekerja dengannya.