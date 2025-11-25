Buka Tempat Minum Kopi, Vicky Prasetyo Ungkap Alasannya

jpnn.com - Selebritas Vicky Prasetyo kembali melebarkan sayap bisnisnya di bidang kuliner.

Pria 41 tahun itu bersama keempat temannya, yakni Okie Agustina, Fiona Fachru Nisa, Wiwid Razak, dan Prima Pym, membuat kedai kopi.

Diberi nama Kopi Revolusi, Vicky Prasetyo lantas menceritakan awal mula ide bisnis tersebut tercetus.

Dia menuturkan, mereka berlima memang sudah berteman dan kerap nongkrong bersama.

"Karena pada senang ngopi, kan, setiap ngumpul kami ngopi, ngopi, ngopi terus. Jadi, berapa bulan, akhirnya kami sepakat untuk ciptain brand namanya Kopi Revolusi," ujar Vicky Prasetyo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (22/11).

Mereka berlima pun secara bersama-sama berpatungan untuk membangun tempat kopi tersebut.

Namun, Vicky Prasetyo tak menampik untuk membuat tempat ngopi tersebut mereka mengeluarkan modal mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya lumayan sih. Pokoknya semuanya ya taruh uang sesuai dengan kemampuan, enggak harus dipaksakan begitu. Tetapi semuanya ya taruh sama-sama kami patungan," kata mantan suami Angel Lelga itu.