Buka TOS Marathon 2026, Wali Kota Tangerang Sachrudin Targetkan Fasilitas Baru Rampung 2027

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang resmi menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sepatu Roda bertajuk Tangerang Open Speed (TOS) Marathon 2026 di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Sabtu (26/9).

Ajang bergengsi ini diikuti oleh sejumlah atlet dari berbagai daerah di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota dan Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Tangerang ini berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 September 2026.

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Bagi para atlet, ajang ini menjadi kesempatan emas untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus mengukur kesiapan fisik dan mental menghadapi kompetisi berikutnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyatakan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan bagian dari proses panjang pembinaan yang memberikan ruang bagi para atlet untuk berkembang ke level yang lebih tinggi.

“Selain untuk meraih prestasi, ajang Kejurnas Sepatu Roda ini juga memberikan pengalaman berharga, menambah persahabatan, sekaligus membangkitkan semangat untuk terus memajukan olahraga, khususnya sepatu roda di Kota Tangerang maupun Indonesia,” tutur Sachrudin saat membuka acara secara resmi, Sabtu (26/9).

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Dukungan pembinaan tersebut, juga diperkuat melalui rencana pembangunan fasilitas sepatu roda di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, berencana melakukan pembangunan fasilitas yang representatif guna mendukung Cabang Olahraga Sepatu Roda pada 2027.

Keberadaan fasilitas yang memadai, lanjut wali kota, itu penting agar atlet memiliki ruang latihan yang dapat menunjang perkembangan mereka.