Buka Turnamen Tenis Meja Piala Sekjen MPR RI, Siti Fauziah Tekankan Pentingnya 2 Hal Ini

Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah saat membuka secara resmi Turnamen Tenis Meja PTM Nusantara yang memperebutkan Piala Sekjen MPR RI di Lobi Gedung Bharana Graha MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menekankan kegiatan olahraga bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga sarana mempererat hubungan antarsesama pegawai.

Pesan itu disampaikannya saat membuka secara resmi Turnamen Tenis Meja PTM Nusantara yang memperebutkan Piala Sekjen MPR RI di Lobi Gedung Bharana Graha MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).

Turnamen yang mengusung tema 'Satukan Tekad, Tingkatkan Silaturahmi, Junjung Sportivitas' tersebut diikuti puluhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

“Dengan semangat olahraga, apalagi dengan tema satukan tekad, tingkatkan silaturahmi, dan junjung sportivitas, ini adalah semboyan yang sangat bagus. Salah satunya silaturahmi yang harus dijaga,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya, Jumat (16/1).

Dia menyinggung interaksi langsung antarmanusia kian berkurang karena lebih banyak berkomunikasi melalui pesan singkat di era digital.

“Sekarang orang lebih sering berkomunikasi lewat WA, padahal bisa bertemu langsung. Nah, silaturahmi ini harus dijaga, dan melalui kegiatan seperti ini saya berharap kebersamaan di lingkungan kerja Setjen MPR RI semakin terjaga,” ujarnya.

Siti Fauziah juga menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan turnamen tersebut.

Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan melalui berbagai cabang olahraga lainnya.

