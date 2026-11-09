Bukan 19 Juta, Melainkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Bakal Tercipta

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan transformasi menuju ekonomi sirkular (circular economy) membuka penciptaan jutaan lapangan kerja.

“Circular economy ini sebenarnya sudah lama didengar. Esensinya adalah bagaimana menghilangkan waste atau limbah melalui recycle, reuse atau intervensi terhadap materialnya sehingga limbah makin kecil dan makin sedikit. Ini menjadi peluang,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11).

Yassierli mengatakan peluang tersebut muncul seiring perubahan model industri dari pola ekonomi linear yang menghasilkan limbah menjadi ekonomi sirkular, yang mengoptimalkan pemanfaatan kembali bahan baku dan produk agar memiliki nilai tambah.

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Menurut Yassierli, potensi ekonomi sirkular di Indonesia cukup besar. Sebab, ekonomi sirkuler berpotensi menambah 4,4 juta tenaga kerja hingga 2030, serta memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp638 triliun.

“Potensi tersebut terutama berada pada sektor pangan, plastik kemasan, elektronik, konstruksi dan tekstil,” ujar dia.

Menaker Yassierli menilai peluang tersebut membutuhkan kolaborasi antara pelaku usaha dan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, terutama dalam pengembangan teknologi pengolahan material.

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Namun, Yassierli mengingatkan peluang ekonomi sirkular tidak cukup hanya dilihat dari aspek penciptaan usaha dan lapangan kerja.

Pekerjaan yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan juga harus memenuhi prinsip pekerjaan layak (decent work), termasuk memberikan upah wajar, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.