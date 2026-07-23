Bukan 23, John Herdman Bawa 26 Pemain Timnas Indonesia ke Piala AFF 2026, tetapi

jpnn.com - Teka-teki skuad akhir Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 belum sepenuhnya terjawab.

Meski pemusatan latihan di Bali hampir rampung, pelatih John Herdman memastikan masih ada nama yang belum diperkenalkan kepada publik sebelum daftar resmi diumumkan.

Pelatih asal Inggris itu itu mengungkapkan Timnas Indonesia akan mendaftarkan 26 pemain untuk Piala AFF 2026.

Keputusan tersebut sekaligus mengubah rencana awal yang hanya akan membawa 23 pemain ke turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Menurut Herdman, seluruh pemain yang masuk daftar akan menjadi bagian dari Skuad Garuda sepanjang turnamen. Langkah itu diambil karena regulasi kompetisi memang memperbolehkan setiap negara mendaftarkan 26 nama.

"Sebenarnya skuad kami berisi 26 pemain. Ke-26 pemain tersebut akan kami bawa dan libatkan sepanjang turnamen," ujar Herdman seusai latihan di Gianyar, Kamis (23/7/2026).

Menariknya, hingga sesi latihan terakhir di Bali hanya 23 pemain, termasuk Ivar Jenner yang baru tiba beberapa hari lalu.

Artinya, masih ada tiga nama yang belum diumumkan kepada publik.