Bukan Antikritik, Ini Alasan Rossa Laporkan Puluhan Akun Medsos
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Rossa, Natalia Rusli mengungkap alasan kliennya melaporkan puluhan akun media sosial (medsos) ke polisi.
Menurut Natalia, tindakan itu bukan semata-mata karena Rossa tersinggung atau tidak terima dikritik publik.
Rossa, kata Natalia, justru ingin meluruskan bahwa dirinya terbuka terhadap masukan, selama disampaikan secara wajar dan bukan fitnah.
Dia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, apalagi bagi figur publik. Namun, penyebaran informasi yang tidak benar dinilai sudah melewati batas.
Inilah yang menjadi alasan utama Rossa mengambil langkah hukum. Dia ingin menghentikan penyebaran tuduhan yang dinilai merugikan nama baiknya.
Selain itu, langkah ini juga disebut sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat luas, khususnya pengguna media sosial.
Rossa berharap warganet bisa lebih bijak dalam menyampaikan opini, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
“Ini bukan soal antikritik, tetapi bagaimana kita semua bisa menggunakan media sosial secara positif,” ungkap Natalia, di Bareskrim Polri, Jumat (19/4).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Inara Bantah Berhubungan Intim, Rossa Laporkan 78 Akun Medsos
- Rossa Laporkan 78 Akun Medsos, Kuasa Hukum: 79 Sudah Minta Maaf
- Marak Pelecahan di Kampus, Pengamat Sosial Singgung Kemerosotan Moral Imbas Medsos
- Mak-Mak Ribut di Medsos, Panipahan Ricuh, Polisi Pastikan Tindak Narkoba
- BMI Kecam Keras Fitnah Terhadap Ketum Partai Demokrat AHY
- 2 Platform Medsos Ini Patuhi Aturan PP Tunas yang Berlaku Efektif 28 Maret 2026