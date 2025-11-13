menu
Bukan Bahas Suksesor Patrick Kluivert, Effendi Gazali Ternyata Minta Ini kepada Timur Kapadze

Bukan Bahas Suksesor Patrick Kluivert, Effendi Gazali Ternyata Minta Ini kepada Timur Kapadze
Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali saat menghadiri acara diskusi 'Pak Prabowo, Kembalikan STY ke Timnas Indonesia' di kawasan Mentang, Kamis (13/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengungkap cerita di balik pertemuannya dengan mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapadze.

Pria kelahiran 5 Desember 1966 itu bertemu langsung dengan Kapadze di sela-sela pertandingan Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

Isi Perbincangan dengan Timur Kapadze

Dalam diskusi tersebut, Effendi berbicara mengenai beberapa hal dengan juru taktik kelahiran 5 September 1981 itu.

"Kami berbicara tiga hal dengan Timur Kapadze setelah pertandingan Indonesia melawan Zambia."

"Di antaranya tentang pembinaan usia dini, pergantian dirinya oleh Fabio Cannavaro, serta rencana kedatangannya ke Indonesia pekan depan," ujar alumnus Cornell University itu saat ditemui di kawasan Menteng, Kamis (13/11/2025).

Berharap Kapadze Bisa Membimbing Pemain Muda Indonesia

Effendi berharap suatu saat Kapadze bisa melatih pemain-pemain muda Indonesia yang baru saja mengukir sejarah kemenangan di Piala Dunia U-17 2025 melawan Honduras.

Menurutnya, kesuksesan Kapadze bersama tim muda Uzbekistan bisa menjadi pertimbangan PSSI untuk melatih tim usia muda, seiring promosi Nova Arianto ke Timnas U-20.

Bukan Membahas Suksesor Patrick Kluivert

Namun, Effendi menegaskan dirinya bukan penghubung antara Kapadze dan PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert.

Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali ungkap cerita dibalik pertemuan dengan mantan pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze

