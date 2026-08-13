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Bukan Bali United yang Jadi Pikiran Pieter Huistra, Ini Fokus Utama PSS Sleman

Bukan Bali United yang Jadi Pikiran Pieter Huistra, Ini Fokus Utama PSS Sleman
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Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra. Foto: Dokumentasi PSBS Biak

jpnn.com - PSS Sleman akan mengawali Super League 2026/2027 dengan menghadapi Bali United. 

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra memilih menjadikan kekuatan tim sendiri sebagai prioritas utama.

PSS dijadwalkan menghadapi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB.

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Pertandingan tersebut menjadi ujian pertama Laskar Sembada setelah memastikan promosi sebagai runner up Pegadaian Championship 2025/2026. 

Huistra menyadari Bali United memiliki kualitas dan keuntungan bermain di kandang. Untuk itu, tim pelatih tetap melakukan analisis terhadap permainan Serdadu Tridatu. 

"Tentu saja kami juga menganalisis lawan, melihat di mana kekuatan mereka, apa yang mereka tingkatkan, apa yang baru dari mereka," ujar Huistra.

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Setelah itu, fokus PSS dikembalikan kepada diri sendiri. Huistra ingin para pemain lebih sibuk mematangkan apa yang harus mereka lakukan di lapangan ketimbang terus memikirkan ancaman dari kubu Bali United.

"Namun, yang utama kami selalu suka fokus kepada diri sendiri dan kekuatan kami. Itu yang akan kami lakukan melawan siapa pun," tegasnya.

PSS Sleman akan mengawali Super League 2026/2027 dengan menghadapi Bali United. Pelatih Pieter Huistra memilih fokus terhadap kekuatan tim.

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