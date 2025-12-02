Bukan Borneo FC! Bojan Hodak Ungkap Ancaman Terselubung untuk Persib Bandung
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memunculkan perspektif mengejutkan menjelang persaingan ketat papan atas BRI Super League.
Alih-alih mengkhawatirkan Borneo FC yang sedang memimpin klasemen, Hodak justru menyebut Persija Jakarta sebagai rival paling berbahaya bagi Maung Bandung.
Persaingan Ketat Tiga Besar
Saat ini Persib duduk di posisi ketiga dengan 25 poin dari 11 pertandingan.
Beckham Putra dan kolega tertinggal delapan angka dari Borneo FC yang kokoh di puncak, sementara Persija menguntit di urutan kedua dengan 29 poin.
Hodak meyakini peluang Persib untuk mempersempit jarak sangat terbuka, terlebih mereka masih memiliki dua laga tunda, yakni menghadapi Borneo FC pada 5 Desember dan Malut United (14 Desember).
Hodak Waspadai Borneo, Tapi
Menjelang pertemuan dengan Borneo FC, Hodak mengakui Pesut Etam sebagai tim yang solid meski baru kalah dari Bali United.
Namun, pujian itu tidak lantas membuatnya menjadikan Borneo sebagai momok utama dalam persaingan musim ini.
"Borneo tetap tim bagus dan pertandingan nanti akan berat. Tapi saya juga harus mempertimbangkan kondisi pemain setelah laga melawan Madura," ucap pelatih asal Kroasia itu.
