menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bukan Cedera, Ini Alasan Maarten Paes Gagal Debut Bersama Ajax

Bukan Cedera, Ini Alasan Maarten Paes Gagal Debut Bersama Ajax

Bukan Cedera, Ini Alasan Maarten Paes Gagal Debut Bersama Ajax
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Maarten Paes diperkenalkan sebagai pemain baru Ajax Amsterdam. Foto: Ajax.nl.

jpnn.com - Kesempatan Maarten Paes menjalani laga perdana bersama Ajax Amsterdam harus tertunda.

Kiper Timnas Indonesia itu belum bisa diturunkan saat Ajax menghadapi AZ Alkmaar pada pekan ke-22 Eredivisie di Stadion AFAS, Minggu (8/2/2026) malam.

Kendala administratif menjadi penyebab utama absennya Paes.

Baca Juga:

Mantan penggawa FC Dallas tersebut masih menunggu rampungnya izin kerja di Belanda.

Situasi serupa juga dialami rekrutan anyar Ajax lainnya, Maher Carrizo.

Kedua pemain tersebut belum mendapat lampu hijau untuk tampil bersama tim utama pada akhir pekan ini.

Baca Juga:

"Maarten Paes dan Maher Carrizo belum dapat dimainkan ketika Ajax menghadapi AZ karena status izin kerja mereka masih belum rampung," tulis media Belanda AD.

Di sisi lain, Ajax sebenarnya sudah bisa mendaftarkan Oleksandr Zinchenko.

Kesempatan Maarten Paes menjalani laga perdana bersama Ajax Amsterdam harus tertunda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI