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Bukan Cuma 10 Pohon di Jalan Riau, Ada 35 Pohon Ditebang di Bandung

Bukan Cuma 10 Pohon di Jalan Riau, Ada 35 Pohon Ditebang di Bandung
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Satpol PP memasang tanda segel di titik bekas penebangan pohon di Jalan Dago, Kota Bandung, Rabu (12/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Aksi penebangan 10 pohon di Jalan LLRE Martadinata yang dilakukan subkontraktor videotron di kawasan lapangan padel SixNine, menjadi langkah awal pemerintah dalam menyelidiki kasus serupa.

Terungkap, di Bandung dalam kurun waktu beberapa bulan telah terjadi penebangan sebanyak 35 pohon.

Pohon-pohon yang dipangkas itu tersebar di sejumlah titik di Bandung, seperti di Jalan Ir H Djuanda (Dago), Cijerah, dan Sawunggaling.

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Pantauan JPNN.com di lapangan, di Jalan Dago ada sekitar lima tunggul pohon bekas penebangan. Petugas Satpol PP pun sudah memasang tanda pembatas bertuliskan 'Disegel'.

Satu tunggul pohon ditebang di tengah-tengah pepohonan yang masih berdiri. Kemudian, tak jauh dari titik pertama, sekitar 500 meter ada lagi tunggul yang sudah hampir rata dengan tanah.

Apabila dilihat dari tunggulnya, perkiraan pohon yang ditebang sudah berusia lama.

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Salah seorang warga, Budi, mengatakan, pohon-pohon ditebang sudah cukup lama. Ia yang sehari-hari berjualan kopi di daerah Dago mulai menyadari, pohon yang biasanya berdiri rindang itu sudah tidak ada.

"Dari sebelum pas pembongkaran juga sudah enggak ada (pohonnya). Ditebang ini gak tahu sama siapa," kata Budi saat ditemui di lokasi, Rabu (12/8/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkap ada 35 pohon yang ditebang secara liar di beberapa titik di Bandung.

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