Bukan Cuma 340 Anak, Real Madrid Foundation Juga Bekali 50 Pelatih Indonesia
jpnn.com - Kesempatan belajar dari tim profesional Real Madrid Foundation tidak hanya diberikan kepada anak-anak dalam program YKK ASAO Kids Football Clinic (AKFC).
Sebanyak 50 pelatih sepak bola usia muda di Indonesia juga mendapat kesempatan mengikuti pembekalan khusus dari tiga tenaga profesional yang didatangkan langsung oleh Real Madrid Foundation.
Ketiga pelatih tersebut ialah Pablo Gomez Revenga, Carlos Gustavo Albert Garcia, dan Maria Bores Vazquez. Mereka memberikan materi mengenai pembinaan pemain usia muda melalui sesi Coaches Clinic yang berlangsung di The Arena, British School Jakarta (BSJ), Tangerang Selatan.
Metode Real Madrid Dibagikan kepada Pelatih Lokal
Kehadiran ketiganya menjadi kesempatan bagi para pelatih Indonesia untuk melihat secara langsung bagaimana Real Madrid Foundation mengembangkan pemain sejak usia muda.
Director of Camps and Clinics Real Madrid Foundation Andres Muntaner Borrajo mengatakan materi yang diberikan tidak sebatas teknik di lapangan.
Para pelatih juga diperkenalkan dengan pendekatan yang digunakan RMF dalam membangun pemain secara menyeluruh.
"Para pelatih akan mengenal cara kami mengembangkan pemain usia muda, mulai dari metodologi kepelatihan hingga berbagai teknik latihan yang digunakan dalam program Real Madrid Foundation," jelasnya.
Andres berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti setelah Coaches Clinic selesai. Para peserta diharapkan dapat membawa metode tersebut ke akademi, sekolah sepak bola, maupun komunitas tempat mereka melatih.
Kesempatan belajar dari tim profesional Real Madrid Foundation tidak hanya diberikan kepada anak-anak dalam program YKK ASAO Kids Football Clinic (AKFC).
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