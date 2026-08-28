Bukan Cuma Belanja, Ada Keseruan Baru! Shopee 9.9 Super Shopping Day Hadirkan Game dan Deretan Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Festival belanja kini berubah menjadi keseruan tersendiri, karena konsumen tak hanya mencari barang incaran dan menunggu promo terbaik.

Konsumen kini bisa menemukan tren baru, hingga bermain game untuk mendapatkan voucher menarik.

Menyambut Shopee 9.9 Super Shopping Day, Shopee kembali menghadirkan pengalaman belanja yang semakin seru melalui rangkaian promo dan fitur interaktif yang bisa dinikmati pengguna hingga 9 September 2026. Mulai dari Voucher Mania s.d 999RB, Super Deals RP1.000 dan 9JT Produk Diskon s.d. 90% ada banyak cara untuk menikmati keseruan sesuai gaya belanja masing-masing.

Penasaran apa saja yang bisa dilakukan selama Shopee 9.9 Super Shopping Day? Berikut sederet keseruannya.

Main Voucher Mania, Kumpulkan EXP dan Raih Voucher Mania hingga Rp999 ribu

Buka Shopee saat 9.9 SUper Shopping Day, ada fitur permainan terbaru Shopee yang menghadirkan pengalaman bermain melalui papan interaktif. Konsepnya sederhana: pengguna bermain dan menjalankan berbagai aktivitas untuk mengumpulkan poin atau EXP. Semakin banyak EXP yang terkumpul, semakin tinggi level yang bisa dicapai dan semakin besar pula voucher diskon yang berkesempatan didapatkan, hingga Rp999 ribu.

Cara mainnya sangat seru banget loh:

Modal Awal: Saat pertama kali masuk ke permainan, pengguna langsung mendapatkan voucher low-cap awal.

Klik Tombol Mulai & Kumpul Poin (EXP): Pengguna menggunakan tiket untuk menjalankan karakter choki dan melangkah di atas tiles / petak papan permainan untuk mengumpulkan poin (EXP)

Klik Tombol Mulai & Kumpul Poin (EXP): Pengguna menggunakan tiket untuk menjalankan karakter choki dan melangkah di atas tiles / petak papan permainan untuk mengumpulkan poin (EXP) Naik Level & Upgrade Voucher: Setiap kali EXP yang terkumpul cukup untuk naik level, voucher juga akan terus meningkat.

Cari Tiket Tambahan: Agar bisa terus melempar dadu, pengguna bisa menyelesaikan misi harian seperti share permainan, main game lain di Shopee, dan browsing produk/halaman kampanye.

Tantangan Ekstra (Gamification Twist): Waspadai penalty tiles di papan permainan yang bisa mengurangi poin, nilai voucher, atau persentase diskon agar permainan semakin menantang!

Perlu dicatat, permainan ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pada 25–31 Agustus, dengan voucher yang dapat diklaim dan digunakan pada 1 September. Sementara itu, sesi kedua berlangsung pada 2–8 September, dan voucher yang diperoleh dapat diklaim serta digunakan pada Peak Day 9 September.