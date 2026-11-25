jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) saat ini telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kecanggihan teknologi AI juga disalahgunakan oleh oknum penipu untuk melancarkan aksi penipuan digital.

Penipuan itu memanfaatkan teknologi deepfake untuk menipu korban dengan cara yang sulit dibedakan dari kenyataan. Mulai dari pembuatan pesan palsu, memanipulasi suara, mengedit foto dan video, hingga membuat situs palsu.

Lalu, bagaimana cara mengenali dan menghindari modus penipuan tersebut?

Berikut penjelasan dan cara menghindari penipuan yang mengatasnamakan Shopee.

1. Penipuan Menggunakan Identitas Customer Service Shopee Palsu

Pernah menerima pesan dari pihak mengatasnamakan Customer Service Shopee yang menyebut akunmu bermasalah atau terancam dinonaktifkan?

Jangan langsung panik. Penipu bisa mengaku sebagai CS Shopee dengan foto yang terlihat meyakinkan dengan bantuan teknologi AI. Mereka bisa mencoba memanipulasi suara, mengedit foto identitas dan isi pesan, hingga mengganti nama akun dengan foto mirip Shopee agar terlihat meyakinkan. Pengguna harus curiga jika nama pengirim pesan seperti contoh di bawah ini.