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Bukan Cuma Irit, MPV Ramah Lingkungan Ini Punya Kabin Lapang & Fitur Modern

Bukan Cuma Irit, MPV Ramah Lingkungan Ini Punya Kabin Lapang & Fitur Modern
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PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) kembali memboyong sejumlah model termasuk lini elektrifikasi Nissan Serena e-POWER di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Foto: Nissan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) kembali memboyong sejumlah model termasuk lini elektrifikasi Nissan Serena e-POWER di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kehadiran model tersebut untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

President of Nissan ASEAN and Thailand, Masao Tsutsumi mengungkapkan Serena e-Power merupakan salah satu model yang mencerminkan arah pengembangan produk untuk pasar Indonesia.

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"Teknologi elektrifikasi merepresentasikan visi kami terhadap mobilitas masa depan. Seluruh jajaran produk ini menunjukkan komitmen kami untuk terus menghadirkan kendaraan yang relevan," ujar Masao Tsutsumi.

MPV 7 penumpang itu menawarkan kabin yang lapang sehingga bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan keluarga besar.

Teknologi elektrifikasi e-Power racikan Nissan memberikan sensasi berkendara layaknya mobil listrik tanpa perlu pengisian daya secara eksternal.

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Berbeda dari hybrid konvensional, sistem e-Power menggunakan motor listrik sebagai penggerak roda sepenuhnya.

Sementara mesin bensin hanya berfungsi sebagai generator untuk menghasilkan listrik dan mengisi baterai.

MPV ramah lingkungan ini menawarkan kabin yang lapang sehingga bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan keluarga besar.

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