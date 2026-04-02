Bukan Cuma Italia, Ini Negara-Negara Besar yang Gagal ke Piala Dunia 2026

jpnn.com - Sejumlah tim besar dipastikan tidak ambil bagian dalam Piala Dunia 2026 meski jumlah peserta diperluas menjadi 48 negara.

Fakta ini menjadi sorotan karena beberapa di antaranya memiliki reputasi kuat di kancah sepak bola dunia.

Salah satu kejutan terbesar datang dari Italia.

Gli Azzurri kembali gagal menembus putaran final setelah takluk dalam adu penalti melawan Bosnia and Herzegovina pada babak playoff zona Eropa.

Hasil ini membuat Italia untuk ketiga kalinya secara beruntun absen dari Piala Dunia sejak edisi 2018.

Padahal, Italia merupakan salah satu negara tersukses dengan koleksi empat trofi Piala Dunia.

Selain Italia, Denmark juga harus menerima kenyataan pahit. Christian Eriksen dan kolega tersingkir di fase playoff seusai kalah adu penalti dari Republik Ceko.

Dari kawasan Afrika, Nigeria menjadi salah satu tim yang cukup disorot.