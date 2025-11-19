Bukan Cuma Jadi Pemain, ILeague Ungkap Profesi Menjanjikan di Balik Industri Sepak Bola

jpnn.com - Industri sepak bola di Indonesia terus berkembang, bukan hanya dari sisi kompetisi, tetapi juga dengan terciptanya berbagai peluang pekerjaan di balik layar.

Hal ini disampaikan dalam gelaran ILeague Goes to Campus di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada Rabu (19/11/2025).

Acara tersebut menjadi ajang pengenalan berbagai profesi di balik industri sepak bola kepada para mahasiswa.

Manajer Corporate Share Value (CSV) ILeague Hanif Marjuni mengatakan bahwa program ILeague Goes to Campus tahun ini menyasar 16 perguruan tinggi, khususnya kampus-kampus di kota yang memiliki klub Liga 1.

Untuk Bandung, ILeague menggandeng UPI karena kota ini merupakan kandang Persib Bandung.

"Tujuan kami menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa bahwa sepak bola sudah menjadi industri secara global. Di balik industri ini, banyak profesi yang bisa digeluti," kata Hanif saat ditemui seusai kegiatan.

Menurut Hanif, masih banyak mahasiswa yang belum mendapat informasi memadai mengenai peluang kerja di industri sepak bola. Padahal, sektor ini sangat luas dan menyerap banyak tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu.

"Universitas Indonesia sempat melakukan riset, satu musim kompetisi menghasilkan Rp 10,4 triliun."