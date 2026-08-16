Bukan Cuma Persib, Persebaya Juga Menang

jpnn.com - SURABAYA - Dua tim besar Super League Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama mengemas kemenangan dalam laga uji coba pada Sabtu (15/8).

Persib menang 3-0 dari wakil Malaysia Super League, Sabah FC, dalam ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Gol Persib dicetak Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra.

Kapten Persib Marck Klok mengatakan kemenangan ini sangat penting untuk para pemain lebih mengenal satu sama lain.

"Ini bukan cuma soal kemenangan, tetapi bagaimana kami saling mengenal satu sama lain di lapangan," tutur Klok.

"Menang tentu selalu menyenangkan, tetapi proses membangun tim adalah yang paling utama saat ini," imbuhnya.

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Sementara itu, juara Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya meraih kemenangan tipis 1-0 dari Penang FC pada laga di Stadion Gelora Bung Tomo.

Gol Walber Mota pada menit ke-83 menjadi pembeda dalam pertandingan yang sekaligus menjadi bagian dari proses Bajol Ijo mematangkan permainan menuju kompetisi musim baru.