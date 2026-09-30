Bukan Cuma Soal Harga, Beli Mobil Perlu Menghitung Biaya Perawatan

jpnn.com, JAKARTA - Banyak dari kita yang kepincut mobil baru cuma gara-gara angka di lembar spesifikasi atau brosur promosi. Harganya masuk budget, modelnya ganteng, langsung bungkus.

Namun, jujur saja, berapa banyak yang benar-benar menghitung berapa uang yang bakal keluar dari dompet setelah mobil itu resmi parkir di garasi rumah?

Harga on the road itu cuma pintu masuk. Cerita sebenarnya baru dimulai sewaktu odometer mulai berjalan.

Ada biaya servis rutin, ganti oli, ganti ban, bensin harian, pajak tahunan, sampai asuransi.

Di dunia otomotif, akumulasi ini dikenal sebagai Total Cost of Ownership (TCO)—alias total biaya yang harus kita tanggung selama mengurus si roda empat.

Coba hitung kasar. Anda beli mobil seharga Rp300 juta dan memakainya selama lima tahun (sekitar 75.000 kilometer).

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Selama masa itu, biaya operasional dan perawatannya bisa menembus Rp100 juta.

Ketika nanti dijual kembali seharga Rp180 juta, artinya ada penyusutan nilai sebesar Rp120 juta.