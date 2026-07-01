Bukan Cuma Tepat Waktu, Ini Alasan Masyarakat Makin Percaya Naik Kereta Api

jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap transportasi kereta api di Indonesia dinilai terus menguat.

Bukan hanya karena ketepatan waktu, tetapi juga berkat konsistensi peningkatan layanan, pemanfaatan teknologi, hingga respons cepat terhadap masukan pelanggan.

Akademisi sekaligus pengamat transportasi darat Djoko Setijowarno menilai kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun transportasi publik yang berkelanjutan.

Menurut dia, transformasi yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berhasil menghadirkan pengalaman perjalanan yang makin praktis dan nyaman.

Djoko mengatakan modernisasi layanan tidak hanya terlihat dari penerapan teknologi, tetapi juga dari kemampuan KAI menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan teknologi berbasis data pun perlahan memudar.

Alasannya, manfaat dapat dirasakan langsung, mulai dari pembelian tiket hingga proses masuk stasiun yang kini lebih praktis.

Menurut dia, tingkat kepercayaan pelanggan juga tercermin saat terjadi penyesuaian tarif.