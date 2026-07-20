Bukan Cuma Trofi, Spanyol Menguasai Hampir Segalanya di Piala Dunia 2026

jpnn.com, NEW JERSEY - Spanyol tidak hanya pulang membawa trofi Piala Dunia 2026, tetapi juga meninggalkan jejak dominasi yang sulit dibantah.

La Furia Roja menutup turnamen dengan sederet catatan impresif setelah memastikan diri menjadi Juara Dunia.

Armada Luis de la Fuente naik podium pertama setelah menundukkan Argentina pada partai final di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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Ferran Torres menjadi sosok penentu kemenangan Tim Matador. Golnya pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu memastikan Spanyol menang 1-0, sekaligus menggagalkan ambisi Argentina mempertahankan gelar.

Para pemain Spanyol menguasai penghargaan individu Piala Dunia 2026. Foto: X/Sefutbol.

Kesuksesan itu menjadi buah dari konsistensi Spanyol sejak awal turnamen.

Berbeda dengan beberapa tim yang bergantung pada performa pemain tertentu, Spanyol tampil dengan kekuatan kolektif di setiap lini.

Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol mencatatkan 14 gol dan hanya sekali kebobolan. Belgia menjadi satu-satunya tim yang mampu menembus pertahanan La Furia Roja ketika mereka kalah 1-2 pada babak perempat final.