Bukan Daya Beli Warga Turun, Kepala BPS Tekankan Ada Pergeseran Pola Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menekankan daya beli masyarakat masih kuat.
BPS mencatat daya beli Indonesia dinilai masih kuat karena konsumsi masyarakat mampu tumbuh di atas 5 persen selama satu semester.
Pihaknya mencatat adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup saat ini.
"Terlihat konsumsi masyarakat lebih kuat dan kemudian pertumbuhan energi tinggi untuk transportasi restoran dan hotel," kata Amalia di kantornya, Senin (12/10).
Pergeseran konsumsi masyarakat tersebut berkesesuaian dengan data BPS yang menunjukkan tingginya aktivitas mobilitas serta kegiatan travelling.
BPS juga menyampaikan terdapat 99 kabupaten dan kota di Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen selama semester I tahun 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Amalia menunjukkan sejumlah kabupaten dan kota bahkan berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menekankan daya beli masyarakat masih kuat.
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