Bukan di IIMS 2026, Denza B5 dan D9 Mejeng di BCA Expoversary 2026
jpnn.com, TANGERANG - Denza dikabarkan absen pada pameran Indonesia Internasional Auto Show (IIMS) yang saat ini berlangsung Kemayoran, Jakarta Pusat.
Denza memilih untuk berpatisipasi di BCA Expoversary 2026 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 5–8 Februari 2026.
Kehadiran Denza di pameran itu sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan mobilitas listrik premium.
Dalam ajang ini, brand premium dari BYD itu memboyong MPV premiumnya andalannya D9 dan debut mobil baru, yakni B5.
Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan mengungkapkan kehadiran Denza pada ajang ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan kepada konsumen Indonesia.
"Kami ingin memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat karakter, kenyamanan, dan keunggulan teknologi yang ditawarkan Denza melalui Denza D9 dan Denza B5. Kami percaya bahwa kehadiran langsung di tengah konsumen menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan,” ujar Luther dalam siaran persnya, Sabtu (7/2).
Pada ajang ini, Denza menampilkan model Denza D9, sebuah MPV listrik premium yang dirancang untuk menghadirkan standar baru dalam kenyamanan, kemewahan, dan fungsionalitas berkendara.
MPV Premium asal Tiongkok itu menghadirkan pengalaman perjalanan yang berkelas, baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.
Dalam ajang BCA Expoversary 2026, Denza memboyong MPV premium andalannya D9 dan debut mobil baru, yakni B5.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Yamaha Aerox Alpha Warna Baru Goda Pengunjung IIMS 2026, Harga Termurah Rp 29,9 Juta
- IIMS 2026: Moge Dual Purpose Suzuki DR-Z4SM Mengintip Indonesia
- Motul Jawab Tantangan Mesin Efisiensi Tinggi Lewat Oli Mobil API SQ
- GAC E8 Debut di IIMS 2026, MPV Mewah yang Siap Jegal Toyota Voxy
- Chery C5 CSH Melantai di IIMS 2026, Harga Rp 399,9 Juta
- Prestige Image Motorcars Hadirkan Pindad Maung di IIMS 2026, Garang!