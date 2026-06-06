menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bukan Diangkat Jadi PPPK, P3K PW Mulai Dialihkan ke Outsourcing

Bukan Diangkat Jadi PPPK, P3K PW Mulai Dialihkan ke Outsourcing

Bukan Diangkat Jadi PPPK, P3K PW Mulai Dialihkan ke Outsourcing
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bukan diangkat menjadi PPPK, P3K PW mulai dialihkan ke outsourcing oleh pemda yang fiskalnya terbatas. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nasib PPPK Paruh Waktu Indonesia atau P3K PW di ujung tanduk. Perlahan, tetapi pasti mereka mulai dialihkan ke outsourcing atau tenaga alih daya.

Memang, tidak semua PPPK Paruh Waktu yang dialihkan ke outsourcing. Bagi pemerintah daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) gemuk, P3K PW malah dialihkan ke PPPK penuh waktu.

Namun, pemda yang fiskalnya terbatas lebih banyak daripada daerah mapan. Daripada pusing memikirkan gaji PPPK paruh waktu, pemda lebih memilih jalan pintas dengan mengalihkan ke outsourcing.

Baca Juga:

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, peralihan dari P3K PW ke outsourcing mulai diberlakukan sejumlah daerah, salah satunya Kota Medan.

"PPPK paruh waktu yang dialihkan ke outsourcing itu banyak yang dari honorer database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Ini bukti ketidakberpihakan pemerintah kepada P3K PW," kata Faisol kepada JPNN, Sabtu (6/6/2026).

Faisol menjelaskan pada kasus lainnya terjadi di Kabupaten Merangin, PPPK paruh waktu yang sudah dilantik sampai sekarang tidak menerima SK.

Baca Juga:

Menurut dia, Dinas Pendidikan berdalih tidak terdata, tetapi anehnya kenapa mereka bisa mengikuti seleksi PPPK 2024 tahap pertama jika tidak terdata.

Faisol mengingatkan pemerintah tidak mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah PPPK paruh waktu atau P3K PW. 

Bukan diangkat menjadi PPPK, P3K PW mulai dialihkan ke outsourcing oleh pemda yang fiskalnya terbatas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI