Bukan Dibuang Persib, Hamra Hehanussa Dikirim ke Garudayaksa demi Satu Misi

jpnn.com - Persib Bandung kembali meminjamkan Al Hamra Hehanussa pada musim 2026/27.

Bek berusia 27 tahun itu bakal melanjutkan kariernya bersama Garudayaksa, klub promosi yang akan meramaikan persaingan kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Keputusan tersebut bukan berarti Persib mulai meragukan kualitas Hamra.

Sebaliknya, Pangeran Biru ingin sang pemain mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar agar perkembangannya makin maksimal.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan membantah peminjaman Hamra menjadi tanda berkurangnya kepercayaan klub terhadap kemampuan mantan pemain Persik Kediri itu.

"Peminjaman Hamra bukan karena kami kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya. Justru kami ingin memastikan dia mendapatkan ruang untuk terus berkembang dan memperoleh menit bermain yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai pemain," ujar Adhit dalam keterangan resmi, Selasa (11/8/2026).

Langkah ini menjadi kelanjutan dari strategi Persib terhadap Hamra.

Pada musim sebelumnya, pemain kelahiran Tangerang, 1 Juli 1999, tersebut juga dipinjamkan ke Persik Kediri untuk mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih konsisten.