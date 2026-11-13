Bukan Dinner Romantis, Ini Quality Time Luna Maya & Maxime yang Bikin Pangling

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Luna Maya dan Maxime Bouttier punya cara menarik untuk menikmati waktu bersama di tengah kesibukan masing-masing.

Alih-alih menghabiskan waktu dengan makan malam romantis atau berlibur, keduanya memilih menjalani perawatan kulit bersama. Luna Maya dan Maxime Bouttier ternyata memiliki pilihan perawatan yang berbeda, meskipun sama-sama menggunakan Rejuran.

Luna Maya memilih Rejuran Healer di ZAP Premier, sedangkan Maxime Bouttier menjalani perawatan Rejuran i di Menology by ZAP. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kulit masing-masing.

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Sebagai aktris yang memiliki aktivitas padat, Luna Maya memilih perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas kulit wajah secara keseluruhan.

"Rejuran Healer merupakan perawatan injectable skinbooster berbasis polynucleotide (PN) yang ditujukan untuk membantu memperbaiki tekstur, elastisitas, dan hidrasi kulit," kata Managing Director idsMED Aesthetics selaku distributor resmi Rejuran di Indonesia Andy Rahardja dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Perawatan tersebut juga diharapkan dapat membantu kulit terlihat lebih sehat, halus, dan glowing secara bertahap.

Berbeda dari Luna Maya, Maxime Bouttier justru memilih perawatan yang lebih spesifik untuk area sekitar mata. Aktor tersebut menjalani Rejuran i, yakni perawatan berbasis polynucleotide yang diformulasikan untuk kulit yang lebih tipis dan sensitif, khususnya di sekitar mata.

Perawatan itu ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas kulit, termasuk tekstur dan elastisitas pada area tersebut.