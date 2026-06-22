Bukan Gegara Warganet, Ruben Onsu Perjuangkan Hak Asuh Anak Karena Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu menegaskan bahwa keputusannya untuk memperjuangkan hak asuh anak bukan dipicu oleh ramainya pembahasan warganet di media sosial belakangan ini.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, langkah itu diambil karena kliennya melihat secara langsung.

"Upaya Ruben untuk mengambil hak asuh anak itu bukan dilandaskan karena semakin ramainya berita ini. Bukan juga karena adanya informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat atau netizen," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

"Tetapi sebenarnya ini sesuatu hal yang memang Ruben sendiri menyaksikan langsung tayangan-tayangan itu. Live-live itu," sambungnya.

Dia menuturkan, kliennya sudah sejak lama memberikan teguran dan pesan kepada pihak mantan istrinya, Sarwendah, agar tak menyertakan anak-anak dalam kegiatan komersial di sosial media.

"Ruben sendiri sudah memberikan pesan kepada S agar jangan melibatkan anak-anak dalam live tersebut. Apalagi mengajak ikut bersama mempromosikan produk-produk yang diperjualbelikan. Ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Ruben," tuturnya.

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Namun, melihat kedua putrinya yang kerap hadir saat mantan istrinya mempromosikan produk secara langsung di sosial media, membuat Ruben mantap untuk mengambil hak asuh anak.

"Ini yang membuat Ruben semakin mantap untuk melakukan upaya agar hak asuh itu dapat diambil oleh dia. Karena dia merasa anak-anak tidak berada dalam lingkungan yang aman," ucap Minola Sebayang.