Bukan Hanya Persib yang dalam Bahaya, Borneo FC Juga

jpnn.com - SAMARINDA - Dua tim teratas di Super League musim lalu, yakni Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sama-sama dalam situasi bahaya di awal musim ini.

Persib si petahana terancam gagal masuk papan atas (6 Besar) di pekan ketiga. Itu lantaran kondisi Maung Bandung yang sedang capek, tetapi harus bertandang ke kandang tim yang tampaknya pengin banget menang, yakni Persijap Jepara.

Sementara itu, Borneo FC dituntut segera bangkit lantaran dalam dua laga di kandang sendiri kalah dari Persija Jakarta dan Dewa United.

Sore nanti Borneo FC kedatangan tim yang sedang on fire, Bali United.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memahami bahwa perjalanan tim musim ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar dalam skuad.

Dari 26 pemain yang berada dalam skuad Borneo FC saat ini, hanya tiga pemain yang masih menjadi bagian dari susunan utama musim lalu.

"Namun, ini adalah sebuah proses yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, kami masih berada di tahap awal," kata pelatih asal Portugal itu.

"Meski demikian, kami memiliki keyakinan pada diri sendiri. Kami paham bahwa dalam sepak bola, yang terpenting bukanlah bagaimana segalanya dimulai, melainkan bagaimana semuanya berakhir," imbuhnya.