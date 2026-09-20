Bukan Hanya Persib yang dalam Bahaya, Borneo FC Juga
jpnn.com - SAMARINDA - Dua tim teratas di Super League musim lalu, yakni Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sama-sama dalam situasi bahaya di awal musim ini.
Persib si petahana terancam gagal masuk papan atas (6 Besar) di pekan ketiga. Itu lantaran kondisi Maung Bandung yang sedang capek, tetapi harus bertandang ke kandang tim yang tampaknya pengin banget menang, yakni Persijap Jepara.
Sementara itu, Borneo FC dituntut segera bangkit lantaran dalam dua laga di kandang sendiri kalah dari Persija Jakarta dan Dewa United.
Sore nanti Borneo FC kedatangan tim yang sedang on fire, Bali United.
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memahami bahwa perjalanan tim musim ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar dalam skuad.
Dari 26 pemain yang berada dalam skuad Borneo FC saat ini, hanya tiga pemain yang masih menjadi bagian dari susunan utama musim lalu.
"Namun, ini adalah sebuah proses yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, kami masih berada di tahap awal," kata pelatih asal Portugal itu.
"Meski demikian, kami memiliki keyakinan pada diri sendiri. Kami paham bahwa dalam sepak bola, yang terpenting bukanlah bagaimana segalanya dimulai, melainkan bagaimana semuanya berakhir," imbuhnya.
Borneo FC menjamu lawan berat di pekan ketiga Super League sore ini. Mungkin Anda sudah tahu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Andik Vermansah Ngaku Tak Bisa Tidur Nyenyak Menjelang Laga Lawan Persebaya
- Persija di Bawah Madura United, tetapi Jauh di Atas Persib
- Persib dalam Bahaya, Tampaknya Sulit Menang dari Persijap
- Persija Bungkam Java United, 8 Tim Belum Terkalahkan, Cek
- Kiat Milos Joksic Memaksa Garudayaksa FC Menahan Imbang Persebaya di GBT
- Persita Tangerang Gagal Menang di Markas PSM Makassar, Carlos Pena Ungkap Penyebabnya