Bukan Hanya soal Status Kepala Sekolah jadi Tendik, Gaji PPPK Paruh Waktu juga Dibahas

jpnn.com - DOMPU- Sebanyak 62 mantan kepala sekolah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sudah kembali tercatat sebagai guru setelah sebelumnya mengalami perubahan status ke tenaga kependidikan (tendik).

Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu Muhammad Ikhsan mengatakan pemulihan status tersebut menjadi salah satu hasil audiensi jajaran Dikpora Dompu dengan perwakilan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (KSPS) serta PSDM Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) di Jakarta.

"Alhamdulillah, persoalan status guru yang sebelumnya masih dalam proses penyelesaian telah mendapatkan tindak lanjut. Status mereka dikembalikan sebagai guru," kata Ikhsan kepada ANTARA melalui WhatsApp, Senin (28/9).

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Ia mengatakan persoalan tersebut mencuat setelah 62 mantan kepala sekolah di Dompu yang telah dimutasi tidak lagi tercatat sebagai guru dalam aplikasi RSDM BKN, melainkan masuk sebagai tenaga kependidikan (tendik) atau tenaga administrasi.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Dompu karena status dalam sistem administrasi kepegawaian berkaitan dengan penataan tenaga pendidik setelah seseorang tidak lagi menduduki jabatan kepala sekolah.

"Pengembalian status ini penting agar administrasi dan status kepegawaian para guru sesuai dengan kondisi dan tugas mereka setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah," ujarnya.

Ikhsan menjelaskan audiensi dengan jajaran Ditjen GTK merupakan tindak lanjut surat Bupati Dompu untuk membahas sejumlah persoalan tenaga pendidik sekaligus memperoleh kepastian penyelesaian dari pemerintah pusat.

Rombongan Dikpora Dompu diterima oleh Kasubdit KSPS bersama jajaran serta perwakilan PSDM Ditjen GTK, termasuk Dr. Eni Susilawati.