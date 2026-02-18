Bukan Hanya Taktik, Persib Bandung Sambut Laga Penentuan dengan Energi Spiritual

jpnn.com - Menjelang laga krusial leg kedua babak 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26, Persib Bandung mendapat suntikan energi dari luar lapangan.

Sehari sebelum menghadapi Ratchaburi FC, suasana di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Bandung, dipenuhi doa dan harapan.

Rombongan dari kalangan pesantren asal Kota Bogor hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan dukungan moral bagi skuad Maung Bandung.

Momen tersebut dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat Persib, mulai dari aktivitas klub hingga atmosfer kebersamaan yang terbangun di dalamnya.

Pemimpin rombongan, KH. Herman Sudrajat menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk ikhtiar batin agar Persib mampu melewati tantangan berat di kompetisi Asia.

"Tentu, ini adalah sebuah silaturahmi yang diharapkan bisa menjadi keberkahan, tidak hanya untuk para santri, tetapi juga Persib agar mendapatkan kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya di kompetisi Asia," ucap Herman.

Dia berharap sokongan doa dari berbagai elemen pendukung dapat menambah keyakinan para pemain untuk selalu tampil maksimal di setiap pertandingan penting.

Rombongan tersebut disambut langsung jajaran manajemen klub.