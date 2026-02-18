menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bukan Hanya Taktik, Persib Bandung Sambut Laga Penentuan dengan Energi Spiritual

Bukan Hanya Taktik, Persib Bandung Sambut Laga Penentuan dengan Energi Spiritual

Bukan Hanya Taktik, Persib Bandung Sambut Laga Penentuan dengan Energi Spiritual
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Starter Persib Bandung saat bertandang ke kandang Ratchaburi FC pada leg pertama 16 Besar ACL Two. Foto: persib

jpnn.com - Menjelang laga krusial leg kedua babak 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26, Persib Bandung mendapat suntikan energi dari luar lapangan.

Sehari sebelum menghadapi Ratchaburi FC, suasana di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Bandung, dipenuhi doa dan harapan.

Rombongan dari kalangan pesantren asal Kota Bogor hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan dukungan moral bagi skuad Maung Bandung.

Baca Juga:

Momen tersebut dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat Persib, mulai dari aktivitas klub hingga atmosfer kebersamaan yang terbangun di dalamnya.

Pemimpin rombongan, KH. Herman Sudrajat menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk ikhtiar batin agar Persib mampu melewati tantangan berat di kompetisi Asia.

"Tentu, ini adalah sebuah silaturahmi yang diharapkan bisa menjadi keberkahan, tidak hanya untuk para santri, tetapi juga Persib agar mendapatkan kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya di kompetisi Asia," ucap Herman.

Baca Juga:

Dia berharap sokongan doa dari berbagai elemen pendukung dapat menambah keyakinan para pemain untuk selalu tampil maksimal di setiap pertandingan penting.

Rombongan tersebut disambut langsung jajaran manajemen klub.

Menjelang laga krusial leg kedua babak 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26, Persib Bandung mendapat suntikan energi dari luar lapangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI