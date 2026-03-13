Bukan Kafe Biasa, Rumah Palembang di PIK2 Jadi Hidden Spot untuk Santai & Staycatio

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dikenal dengan deretan restoran, kafe, dan tempat hiburan yang ramai. Namun di tengah hiruk pikuk kawasan tersebut, ada satu sudut yang justru menawarkan suasana berbeda.

Di jalur hijau Greenbelt Zona 3B PIK2, berdiri sebuah rumah panggung kayu bergaya tradisional yang kini mulai menjadi perbincangan para pengunjung.

Tempat itu dikenal sebagai Rumah Palembang.

Bangunannya sederhana, tetapi memiliki karakter kuat. Struktur rumah panggung dengan tangga kayu di bagian depan langsung mengingatkan pada rumah tradisional Palembang yang dulu banyak ditemui di kawasan Sumatera Selatan.

Rumah Palembang di kawasan PIK2. Foto: Source for JPNN

Di PIK2, rumah tersebut dihadirkan kembali sebagai ruang santai sekaligus penginapan kecil yang menawarkan pengalaman berbeda di tengah kota.

Rumah Palembang berdiri tepat di jalur Greenbelt yang setiap pagi dipenuhi aktivitas warga. Para pelari pagi, pesepeda, hingga keluarga yang berjalan santai sering melewati area ini.