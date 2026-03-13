menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bukan Kafe Biasa, Rumah Palembang di PIK2 Jadi Hidden Spot untuk Santai & Staycatio

Bukan Kafe Biasa, Rumah Palembang di PIK2 Jadi Hidden Spot untuk Santai & Staycatio

Bukan Kafe Biasa, Rumah Palembang di PIK2 Jadi Hidden Spot untuk Santai & Staycatio
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu ruangan di Rumah Palembang yang berada di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dikenal dengan deretan restoran, kafe, dan tempat hiburan yang ramai. Namun di tengah hiruk pikuk kawasan tersebut, ada satu sudut yang justru menawarkan suasana berbeda.

Di jalur hijau Greenbelt Zona 3B PIK2, berdiri sebuah rumah panggung kayu bergaya tradisional yang kini mulai menjadi perbincangan para pengunjung.

Tempat itu dikenal sebagai Rumah Palembang.

Baca Juga:

Bangunannya sederhana, tetapi memiliki karakter kuat. Struktur rumah panggung dengan tangga kayu di bagian depan langsung mengingatkan pada rumah tradisional Palembang yang dulu banyak ditemui di kawasan Sumatera Selatan.

Bukan Kafe Biasa, Rumah Palembang di PIK2 Jadi Hidden Spot untuk Santai &amp; Staycatio

Rumah Palembang di kawasan PIK2. Foto: Source for JPNN

Baca Juga:

Di PIK2, rumah tersebut dihadirkan kembali sebagai ruang santai sekaligus penginapan kecil yang menawarkan pengalaman berbeda di tengah kota.

Rumah Palembang berdiri tepat di jalur Greenbelt yang setiap pagi dipenuhi aktivitas warga. Para pelari pagi, pesepeda, hingga keluarga yang berjalan santai sering melewati area ini.

Sebuah rumah panggung kayu bergaya tradisional yang dikenal sebagai Rumah Palembang kini jadi hidden spot buat santai dan staycation.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI