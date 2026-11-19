jpnn.com - Persebaya Surabaya mengambil keputusan tegas dengan menutup tribune utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat menjamu Java United, Sabtu (21/11/2026).

Kebijakan tersebut ternyata berkaitan dengan sederet persoalan yang sudah terjadi dalam beberapa pertandingan terakhir.

Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman menjelaskan bahwa pengelolaan tribune utara selama ini menghadapi kendala koordinasi.

Persoalan Keamanan Jadi Perhatian

Tidak seperti area lainnya, tribune tersebut belum memiliki marshal yang bekerja sama dengan panpel.

Kondisi itu membuat pengawasan terhadap sejumlah aktivitas penonton menjadi lebih sulit. Beberapa kejadian yang pernah terjadi di sana antara lain penyalaan flare, petasan, hingga kekerasan terhadap steward dan panitia.

"Namun, untuk tribune utara, panpel tidak bisa menjangkaunya. Panpel tidak punya partner di tribune utara yang bisa diajak bicara atau koordinasi bagaimana mengelola keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya pertandingan," jelasnya.

Denda yang Ditanggung Persebaya

Denda Rp870 juta harus ditanggung Persebaya Surabaya akibat berbagai pelanggaran suporter sepanjang 2025 hingga 2026.

Catatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan panpel untuk mengambil langkah tegas menjelang laga kontra Java United.