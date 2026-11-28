Bukan Laga Biasa, Malik Risaldi Punya Alasan Kuat untuk Tumbangkan Arema
jpnn.com - Malik Risaldi tidak ingin Persebaya Surabaya menyia-nyiakan kesempatan meraih kemenangan saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.
Baginya, Derbi Jatim memiliki nilai lebih karena menyangkut gengsi dan kebanggaan kedua tim.
Persebaya dijadwalkan menantang Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026).
Malik Risaldi Paham Besarnya Gengsi Derbi Jatim
Malik menyadari bahwa duel melawan Arema selalu menjadi pertandingan spesial.
Karena itu, dia meminta rekan-rekannya tampil maksimal demi membawa pulang tiga poin.
"Melawan Arema merupakan pertandingan dengan arti yang sangat besar bagi kami. Seluruh pemain harus memberikan kemampuan terbaik agar Persebaya bisa mendapatkan kemenangan," ungkapnya.
Menurut pemain berusia 30 tahun itu, besarnya perhatian terhadap Derbi Jatim seharusnya menjadi motivasi, bukan beban.
Seluruh penggawa Persebaya harus menjaga kekompakan dan saling mendukung sepanjang pertandingan.
Malik Risaldi tidak ingin Persebaya Surabaya menyia-nyiakan kesempatan meraih kemenangan saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.
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