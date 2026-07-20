Bukan Lagi Sekadar Kawasan Hunian, EduCity PIK2 Bergerak Menuju Kota Pendidikan Baru
jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mulai menunjukkan transformasinya sebagai kawasan yang tidak hanya berkembang dari sisi komersial dan pariwisata, tetapi juga pendidikan.
Kehadiran sejumlah sekolah internasional dan universitas di kawasan mandiri terintegrasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu diperkirakan akan menciptakan ekosistem baru yang mendorong kebutuhan berbagai fasilitas pendukung, termasuk hunian.
Saat ini EduCity di PIK2 telah dihuni oleh HOPE Intercultural School dan St. Johannes Berchmans. Dalam waktu dekat, kawasan itu juga akan diperkuat dengan kehadiran Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Universitas Prasetiya Mulya.
Jika seluruh institusi pendidikan itu telah beroperasi, EduCity PIK2 diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ribuan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga keluarga mahasiswa setiap harinya.
Perkembangan tersebut dinilai membuka kebutuhan terhadap hunian yang berada dekat dengan lingkungan kampus.
Cambridge Dormitory menjadi salah satu proyek yang hadir dengan konsep student living premium di dalam kawasan EduCity. Hunian tersebut menyediakan unit yang telah dilengkapi furnitur sehingga dapat langsung digunakan setelah proses serah terima.
Di EduCity PIK2, penghuni tidak sekadar memperoleh kamar. Sebab, penghuni juga mendapatkan akses terhadap fasilitas penunjang seperti rooftop lounge, dapur bersama, laundry room, shuttle bus, hingga penyewaan sepeda yang mendukung mobilitas di kawasan.
Akses menuju kawasan juga menjadi salah satu keunggulan karena terhubung dengan Gate 1 Tol PIK2. Jarak tempuh menuju Bandara Soekarno-Hatta pun hanya sekitar tujuh menit.
Kawasan EduCity PIK2 kini bukan lagi sekadar hunian, tetapi terus bergerak maju menuju kota pendidikan baru.
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