Bukan Lewat Kualifikasi, Ethan Jake Frans Langsung Diundang ke Wimbledon

jpnn.com - Ethan Jake Frans kembali membawa kabar membanggakan bagi tenis Indonesia.

Di usia yang baru menginjak 14 tahun, petenis muda Merah Putih itu menerima kehormatan langka berupa undangan langsung tampil pada nomor Boys' 14&Under Singles di Wimbledon 2026.

Pencapaian itu terasa istimewa karena Ethan tidak harus melewati jalur kualifikasi. All England Club memberikan tempat kepadanya sebagai bentuk apresiasi atas performa impresif yang ditorehkan di level internasional dalam beberapa tahun terakhir.

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Undangan tersebut sekaligus menjadi tonggak baru dalam perjalanan karier petenis yang kini berlatih di West Tennis Academy, Jakarta.

Sepanjang 2026, Ethan memang terus mengoleksi prestasi. Putra pasangan Frans Erick dan mantan petenis nasional Wynne Prakusya itu berhasil menempati posisi nomor satu Asia kategori U-14 serta menembus jajaran 10 besar dunia U-14 versi UTR.

Sebelumnya, Ethan juga lebih dahulu mencatat sejumlah rekor bagi tenis Indonesia. Ethan menjadi petenis Merah Putih pertama yang menjuarai IMG International Junior Championship U-12 dan Junior Orange Bowl U-12, sekaligus dipercaya mewakili Tim Asia pada World Group Championship.

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Awal tahun ini, Ethan kembali mencuri perhatian setelah menjadi petenis Indonesia pertama yang tampil pada Australian Open Elite 14 Junior Asia Pacific. Rangkaian prestasi tersebut akhirnya mengantarkannya memperoleh undangan menuju Wimbledon.

Perjalanan Ethan di Eropa tidak berhenti di London. Seusai tampil di lapangan rumput paling bergengsi di dunia, dia dijadwalkan melanjutkan kompetisi ke Prancis, Jerman, hingga Republik Ceko dalam sejumlah turnamen junior internasional sepanjang Juli hingga awal Agustus.