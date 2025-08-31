Bukan Main, Ahmad Sahroni Punya Banyak Mobil Mewah di Garasi Rumahnya, Fantastis

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Ahmad Sahroni memiliki sejumlah kendaraan mewah yang mejeng di garasi rumahnya.

Beberapa kendaraan itu memiliki harga satuan dengan banderol miliaran rupiah.

Hal itu diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses di laman elhkpn.kpk.go.id, Jumat (29/8) Sahroni tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp 328,9 miliar.

LHKPN tersebut terakhir diperbarui pada 21 Februari 2025.

Ada 28 unit kendaraan milik politikus dari Partai NasDem itu.

Pertama Ferrari 366 tahun 2012 senilai Rp 2,5 miliar, Porsche 9E3 RS tahun 2016 yang ditaksir Rp 6,6 miliar, Tesla X75D tahun 2018 senilai Rp 2,8 miliar, Bentley tahun 1997 senilai Rp 225 juta.

Ada juga Porsche 911 Sport Classic tahun 2016 senilai Rp 14 miliar dan Tesla Cyber Truck tahun 2024 senilai Rp 4 miliar.

Tidak hanya mobil, eks Wakil Ketua Komisi III DPR itu memiliki Harley Davidson Road Glide tahun 2022. Moge asal Amerika Serikat itu ditaksir punya harga Rp 1,66 miliar.