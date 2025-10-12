menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Bukan MBG, Ekonom Celios Sebut Investasi Sektor Riil Kunci Target Pertumbuhan 4,8%

Bukan MBG, Ekonom Celios Sebut Investasi Sektor Riil Kunci Target Pertumbuhan 4,8%

Bukan MBG, Ekonom Celios Sebut Investasi Sektor Riil Kunci Target Pertumbuhan 4,8%
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah pekerja sedang menyiapkan MBG. Ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau D. Muhammad membeberkan langkah yang perlu diambil untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diramal Bank Dunia 4,8% pada akhir tahun.

Menurut Galau, salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan, terkait alokasi anggaran untuk investasi bruto, termasuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Investasi bruto, ini, kan penting, ya, ketika Pak Prabowo sampaikan, kita mau bangun proses itu dari awal dari hilirisasi dari awal," ujar Galau saat dihubungi jpnn.com, baru-baru ini.

Baca Juga:

Dia menyoroti alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan, khususnya pembelian alutsista mengalami peningkatan signifikan sebesar 166 persen dalam enam tahun terakhir.

Hal tersebut dianggap pertanyaan besar, mengingat yang dibutuhkan saat ini ialah keberpihakan politik untuk menjawab permasalahan ekonomi.

Galau menekankan pentingnya memperhatikan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Baca Juga:

Termasuk di antaranya dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap pengeluaran masyarakat.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah memetakan keberpihakan fiskalnya pada investasi pembangunan infrastruktur, terkait industri manufaktur dan pengolahan.

Bukan MBG, Ekonom Celios menyebut investasi sektor riil kunci targer petumbuhan ekonomi RI 4,8 persen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI