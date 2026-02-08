Bukan Mobil Biasa, Deretan Suzuki Jimny Custom Pamer Gaya di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia kembali menegaskan kedekatannya dengan komunitas otomotif tanah air lewat kehadiran deretan Suzuki Jimny custom di ajang IIMS 2026.

Melalui Jimny Custom Contest, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) membuka ruang apresiasi bagi konsumen terpilih untuk menampilkan karya modifikasi terbaik mereka langsung di booth Suzuki.

Program bukan hal baru. Jimny Custom Contest sebelumnya telah digelar di berbagai kota dan selalu mendapat sambutan positif dari komunitas.

Suzuki menilai Jimny sebagai SUV dengan karakter kuat, desain ikonik, serta fleksibilitas tinggi untuk dimodifikasi tanpa kehilangan identitas aslinya sebagai kendaraan kompak berjiwa petualang.

Kontes dirancang bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana edukasi bahwa modifikasi dapat dilakukan secara kreatif, aman, dan tetap fungsional.

Lebih jauh, ajang tersebut memperkuat ikatan emosional antara Suzuki dan komunitas pengguna Jimny yang dikenal solid serta aktif.

Menariknya, Jimny Custom Contest juga menjadi ajang lintas generasi.