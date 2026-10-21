Bukan Omon-Omon! Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp24 Triliun 2 Tahun Era Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin mencatatkan capaian gemilang dengan menyumbang Rp24 triliun atau sekitar 86 persen dari total pemulihan aset korupsi nasional sepanjang 2025.

Berdasarkan data resmi pemerintah per Februari 2026, akumulasi pemulihan aset negara dari perkara korupsi di seluruh lini penegakan hukum sepanjang 2025 mencapai Rp28,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Kejagung dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi kontributor terbesar dengan total Rp24 triliun. Angka ini terpaut jauh di atas capaian Polri sebesar Rp2,37 triliun dan KPK senilai Rp1,53 triliun.

Capaian itu diapresiasi praktisi hukum Masriadi Pasaribu. Menurutnya, Kejagung menunjukkan definisi kerja senyap hasil nyata.

"Ini bukti kerja senyap Jaksa Agung dan jajarannya. Tidak banyak bicara di media, tapi hasilnya triliunan kembali ke kas negara. Kejagung tidak hanya memburu koruptor kakap, tapi memastikan uang rakyat yang dirampok itu kembali," ujar Masriadi, Rabu (21/10/2026).

Masriadi menilai, paradigma yang dibangun Kejagung saat ini tepat. Penegakan hukum korupsi tidak boleh berhenti di hukuman badan, tapi harus sampai pada asset recovery.

"Kalau koruptor hanya dipenjara, tetapi uangnya tetap dinikmati keluarganya, itu gagal. Yang dilakukan Kejagung sekarang, buru orangnya, sita asetnya, kembalikan ke negara. Itu keadilan substantif," tegasnya.

Ini deretan kasus korupsi kakap yang asetnya berhasil dipulihkan Kejagung.