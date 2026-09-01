Bukan Otomatis, PPPK Penuh Waktu Diminta Bersiap-siap

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengimbau para guru PPPK untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS 2027.

Diketahui, alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PNS melalui seleksi pada awal 2027. Bukan pengangkatan otomatis.

Sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal 2027 untuk menjadi PNS, dengan sekitar 500 ribu formasi yang disiapkan.

"Jadi siap-siap bagi PPPK yang penuh waktu untuk seleksi memperebutkan formasi," kata Abdul Fikri di Jakarta, Senin (31/8).

Abdul Fikiri juga menyampaikan terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Dia juga meminta agar seleksi CPNS yang digelar pemerintah diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sektor pendidikan.

Fikri mengatakan, beragam program sekolah prioritas yang dihadirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), membutuhkan dukungan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) kependidikan yang memadai, terutama tenaga perpustakaan.

“Syukur dari 500 ribu itu PNS yang direkrut adalah pustakawan, sehingga perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas dan representatif untuk sekolah-sekolah prioritas,” ujarnya.