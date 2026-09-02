Bukan Pemain Baru, Ini Kekuatan Tambahan PSS Sleman saat Lawan Bali United

jpnn.com - PSS Sleman mendapat suntikan energi sebelum melakoni laga perdana Super League 2026/27. Bukan dari pemain baru atau strategi khusus, melainkan kembalinya dukungan suporter di laga tandang.

Super Elang Jawa akan kembali berlaga di kasta tertinggi dengan bertandang ke markas Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026).

Pertandingan tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya PSS ke panggung Super League. Namun, ada satu hal yang membuat laga tersebut terasa lebih spesial.

Untuk pertama kalinya setelah beberapa musim mendapat pembatasan, suporter tim tamu kembali memiliki ruang untuk mengawal langsung perjuangan klub kesayangannya.

Bagi PSS, perubahan tersebut menjadi kabar besar. Jarak antara Sleman dan Gianyar tidak lagi menjadi penghalang bagi para pendukung yang ingin memberikan dukungan langsung dari tribune.

Asisten Pelatih PSS Sleman Demerson Bruno menyebut kehadiran suporter bisa menjadi senjata tambahan bagi timnya ketika harus bermain di kandang lawan.

"Luar biasa. Sekarang, dukungan untuk PSS ada di mana-mana. Di mana pun kami bermain, pasti ada banyak suporter yang datang. Tentu tim sangat senang kalau mereka bisa hadir bersama kami," ujar Demerson.

Menurutnya, suara suporter dari tribune bukan sekadar pelengkap atmosfer pertandingan.